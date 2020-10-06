Гори, Грузия, , 12:34 — REGNUM В результате массового отравления в Гори к медикам обратилось более 100 человек, в том числе 53 ребенка. Об этом 6 октября сообщает «Общественное телевидение».

Как рассказали журналистам в медицинском центре «Ивана», обращаться в клинику с жалобами на отравление начали с 5 октября. Госпитализированы 26 человек, остальные после обращения за неотложной помощью покинули медучреждение.

Сообщается, что сначала с жалобами обращались жители района «Комбинатис дасахлеба», но потом пациенты стали прибывать из разных частей города и деревень муниципалитета.

По предварительной версии, массовое отравление могло наступить из-за некачественной воды. В Объединенной компании водоснабжения заявили, что проведен первичный анализ воды, отклонений от норм не выявлено. Исследования продолжаются.