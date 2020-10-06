Улан-Удэ, , 12:21 — REGNUM В Улан-Удэ перед судом предстанет двое молодых братьев по обвинению в разбойных нападениях на магазины, а также в применении насилия в отношении представителя власти. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Бурятии, младшему из них 17 лет.

Первое нападение произошло 10 сентября 2019 года. По версии следствия, после распития спиртного обвиняемые ворвались в продуктовый магазин и угрожая ножом забрали 8 тыс. рублей из кассы. В декабре 2019 года они вновь напали на продавца комиссионного магазина, похитив около 4,3 тыс. рублей, а также телефон с картой памяти на 9 тыс. рублей.

Однако в этот раз удача отвернулась от братьев. Продавец позвонил в полицию, сообщив приметы грабителей. Находившиеся поблизости сотрудники ППС обнаружили молодых людей, которые попытались скрыться, однако были задержаны.

«Старший брат после неудачной попытки убежать, застигнутый в павильоне, выхватил нож и нанес им одному из преследовавших его сотрудников удары в живот. Полицейскому удалось увернуться и перехватить руку нападавшего с ножом. Пытаясь вырваться из захвата, обвиняемый причинил представителю власти резаные раны кисти, но затем полицейский обезоружил его и задержал», — отметили в следствии.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

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