Альметьевск, Татария, , 12:31 — REGNUM В Альметьевске перед судом предстал 50-летний бывший тренер по плаванию. Суд признал его виновным в преступлении, предусмотренным п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Днем 7 февраля 2019 года подсудимый, находясь в бассейне одного из медучреждений Альметьевска, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней девочки. Позже обвиняемый пришел в женскую раздевалку и вновь совершил аналогичные действия в отношении ребенка.

Вину подсудимый не признал. Эксперты обнаружили у злоумышленника признаки расстройства сексуального предпочтения (педофилия). Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет и 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься педагогической, воспитательной и тренерско-преподавательской деятельностью с несовершеннолетними лицами, сроком на 7 лет, с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Кроме этого, суд применил к осужденному во время отбывания наказания принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра амбулаторно.

ИА REGNUM напоминает, в Чувашии мужчина напал на 9-летнюю девочку в лифте и надругался. Насильник задержан, возбуждено уголовное дело. Насильником, по версии следствия, оказался ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений 46-летний чебоксарец, последний раз освободившийся из мест лишения свободы в октябре 2019 года.

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