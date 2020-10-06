Варшава, , 11:51 — REGNUM В Польше во время пожара в теплице погибла гражданка Украины. Об этом 5 октября сообщил телеканал Polsat News.

Инцидент произошёл недалеко от Варшавы. В теплице, переоборудованной в жилое помещение, в котором жили украинские трудовые мигранты, произошёл пожар.

Большинство обитателей теплицы успели спастись, однако позже пожарные обнаружили в одном из помещений обгоревшее тело молодой гражданки Украины.

Сообщается, что украинские гастарбайтеры, которые жили в теплице, работали в местной садоводческой компании.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал о том, что Украина отдала Европейскому союзу всё, включая своих собственных граждан, нехватка которых уже ощущается в стране.

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