Ярославль, 6 октября 2020, 11:34 — REGNUM Арбитражный суд Ярославской области признал незаконным бездействие регионального департамента охраны объектов культурного наследия в ситуации с Северным корпусом Речного вокзала в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на судебное решение.
В суд обратилось ООО «Дрим Хаус», которому принадлежит здание. О конфликте вокруг памятника ранее не раз писало ИА REGNUM. В 2018 году новый собственник начал реконструкцию здания, что вызвало протесты градозащитников. В ответ департамент признал Северный корпус Речного вокзала выявленным объектом культурного наследия и запретил какие-либо работы там.
ООО «Дрим Хаус» заказало историко-культурную экспертизу. Эксперт Барашев М.А. обосновал, что здание не представляет ценности как памятник и подлежит исключению из списка выявленных объектов культурного наследия. Однако департамент не согласился с доводами эксперта и отклонил экспертизу. В итоге ситуация зависла. Проводить работы на выявленном объекте культурного наследия нельзя. Собственник не может завершить начатую реконструкцию, не может и сделать новый проект, потому что не определен статус памятника и предмет охраны.
ООО «Дрим Хаус» посчитало, что в этом случае департамент должен сам выполнить новую экспертизу за счёт бюджетных средств и определить, наконец, окончательный статус здания. Чиновники сослались на отсутствие денег.
Между тем суд не посчитал отсутствие денег весомым аргументом. По мнению суда, чиновники обязаны принять необходимые меры для того, чтобы устранить все противоречия в споре о судьбе выявленного объекта. Бездействие департамента признано незаконным.
Решение суда вынесено 3 октября. Если оно не будет обжаловано, департамент охраны объектов культурного наследия должен будет заказать экспертизу и повторно рассмотреть вопрос о включении Речного вокзала в реестр ОКН или исключении из него. Так или иначе, это внесёт ясность в дальнейшую судьбу здания.
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