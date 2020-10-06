Ярославль, , 11:34 — REGNUM Арбитражный суд Ярославской области признал незаконным бездействие регионального департамента охраны объектов культурного наследия в ситуации с Северным корпусом Речного вокзала в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на судебное решение.

Реконструкция Речного вокзала в Ярославле

В суд обратилось ООО «Дрим Хаус», которому принадлежит здание. О конфликте вокруг памятника ранее не раз писало ИА REGNUM. В 2018 году новый собственник начал реконструкцию здания, что вызвало протесты градозащитников. В ответ департамент признал Северный корпус Речного вокзала выявленным объектом культурного наследия и запретил какие-либо работы там.

ООО «Дрим Хаус» заказало историко-культурную экспертизу. Эксперт Барашев М.А. обосновал, что здание не представляет ценности как памятник и подлежит исключению из списка выявленных объектов культурного наследия. Однако департамент не согласился с доводами эксперта и отклонил экспертизу. В итоге ситуация зависла. Проводить работы на выявленном объекте культурного наследия нельзя. Собственник не может завершить начатую реконструкцию, не может и сделать новый проект, потому что не определен статус памятника и предмет охраны.

ООО «Дрим Хаус» посчитало, что в этом случае департамент должен сам выполнить новую экспертизу за счёт бюджетных средств и определить, наконец, окончательный статус здания. Чиновники сослались на отсутствие денег.

«В феврале 2020 года Департамент провел работу по запросу ценовой информации для проведения экспертизы Объекта. Проведение экспертизы не состоялось в связи с отсутствием финансирования на указанные цели. В обоснование ответчиком представлены документы об отсутствии средств на проведение экспертизы Объекта и направление соответствующих обращений в отношении финансирования в департамент финансов Ярославской области», — говорится в решении Арбитражного суда Ярославской области.

Между тем суд не посчитал отсутствие денег весомым аргументом. По мнению суда, чиновники обязаны принять необходимые меры для того, чтобы устранить все противоречия в споре о судьбе выявленного объекта. Бездействие департамента признано незаконным.

«В качестве правовосстановительной меры суд обязывает Департамент охраныобъектов культурного наследия Ярославской области в срок — до 01.07.2021 годаобеспечить проведение государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Северный корпус комплекса речного вокзала», 1976 год (г.Ярославль, Волжская набережная, д.4), включенного в Перечень выявленных объектов культурного наследия Ярославской области. Указанный срок судом определен с учетом особенностей бюджетного финансирования и срока на выполнение самой экспертизы», — говорится в решении суда.

Решение суда вынесено 3 октября. Если оно не будет обжаловано, департамент охраны объектов культурного наследия должен будет заказать экспертизу и повторно рассмотреть вопрос о включении Речного вокзала в реестр ОКН или исключении из него. Так или иначе, это внесёт ясность в дальнейшую судьбу здания.

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