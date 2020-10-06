Дюссельдорф, Германия, , 11:43 — REGNUM Возможное нападение на синагогу или мечеть предотвратили немецкие правоохранители. Атаку готовил 14-летний подросток, заявил начальник отдела по борьбе с терроризмом прокуратуры города Дюссельдорфа Маркус Касперс, сообщает издание FOCUS Online.

Подросток из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия на западе ФРГ поделился своими планами с одноклассником. Он написал в мессенджере, что хочет атаковать одно из религиозных учреждений с огнестрельным оружием или ножом.

Юноша также опробовал самодельную взрывчатку, подорвав её петардой. Место и время нападения он не выбрал. Другие ученики предупредили о его замыслах полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года вооружённый мужчина напал на синагогу в немецком городе Галле. Погибли два человека, ещё девять получили ранения.

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