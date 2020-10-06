Воронеж, , 11:13 — REGNUM В исправительной колонии в Семилукском районе Воронежской области горит деревообрабатывающий цех. Об этом 6 октября сообщил представитель областной Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Семилукского района

«Горит на площади 100 кв. м деревообрабатывающий цех колонии в Семилукском районе под Воронежем. Возгорание произошло в ФКУ ИК № 1 УФСИН РФ по Воронежской области», — приводит его слова ТАСС.

Также он указал, что на данный момент пожар ещё не потушен, и что информация о пострадавших и эвакуации не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября стало известно, что городе Ельце Липецкой области в цехе ОАО «Энергия» произошёл взрыв.