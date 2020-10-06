Бишкек, , 10:56 — REGNUM Во время разгоревшихся в центре столице Киргизии беспорядков неизвестные ограбили кафедру базисной и клинической фармакологии Киргизско-Российского славянского университета, пишет «24.kg».

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По совам завкафедрой Аиды Зурдиновой, грабители напали на пожилого вахтера, разбили камеры наблюдения, выломали железную дверь и вынесли из кабинета ноутбук, микрофон, четыре веб-камеры и хранившиеся там деньги.

Преподаватель отметила, что сотрудники кафедры попытались вызвать милицию, чтобы оставить заявление об ограблении, но так и не смогли дозвониться в правоохранительные органы.