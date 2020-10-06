Варшава, , 10:50 — REGNUM В польском городке Сосновец во время ремонта одного из жилых домов рабочие обнаружили артиллерийский снаряд. Предположительно, он находится в здании еще со времен Второй Мировой войны. Об этом передает Polskie Radio 24.

На месте неожиданной находки работают саперы. Сообщается, что жителей ремонтируемого, а также нескольких соседних домов эвакуировали, пока снаряд не будет полностью обезврежен. «Для жителей, которые не смогут переночевать в своих домах, Департамент антикризисного управления готовит питание и ночлег», — сообщил пресс-секретарь мэрии Сосновца Рафал Лысый.

Также 6 октября не будет работать близлежащая школа. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил мэр города: «Эвакуация жителей продолжалась до утра. Сейчас специалисты проверяют территорию. Завтра начальная школа № 10 будет закрыта».

Специалисты уже оценили находку. По их мнению, такие снаряды использовались во время Второй Мировой войны. Каким образом он оказался в здании — пока неясно.