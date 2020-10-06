Москва, , 10:39 — REGNUM Военнослужащий российских Вооружённых сил и его брат — житель Эстонии задержаны по подозрению в передаче эстонской стороне секретных сведений. Об этом сообщает 6 октября Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Военнослужащего и его брата задержали в Смоленске и Пскове. Они собирали и передавали эстонским спецслужбам сведения, составляющие государственную тайну, отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ). Задержанные помещены под стражу.