Санкт-Петербург, , 10:34 — REGNUM В центре Петербурга из-за пожара в школьном кабинете эвакуировали 624 человека. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Возгорание произошло около 09:44 мск во вторник в здании Павловского женского института, ныне Павловская гимназия №209. На втором этаже школы горела обстановка в кабинете площадью 30 кв. метров на площади 5 кв. м.

«Эвакуированы 624 человека, без пострадавших», — уточнили в спасательном ведомстве.

На месте ЧП работали восемь единиц техники и 33 человека личного состава. К 10:11 мск пожар удалось локализовать.