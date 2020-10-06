Лусака, , 10:22 — REGNUM Группа замбийских шахтеров, насильно удерживаемая китайским работодателем в течение пяти месяцев в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса, была освобождена, передает Lusaka Times.

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Их освободили после вмешательства местного депутата, сообщили репортеры. Сотрудников компании содержали в шахтном комплексе для предотвращения их заражения коронавирусом.

По информации журналистов, руководство компании покинуло шахту, когда делегация правительственных чиновников прибыла освобождать шахтеров.

Вице-президент Замбии Саулос Чилима две недели назад в своем выступлении в парламенте заявил, что правительство не располагает информацией о незаконном задержании рабочих.

На сегодняшний день в Замбии подтвердили более 15 000 случаев заражения коронавирусом.