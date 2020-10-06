Великие Луки, Псковская область, , 10:05 — REGNUM До 14 человек увеличилось число детей, попавших в больницу после школьного мероприятия в городе Великие Луки. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников написал 6 октября в соцсети Instagram.

Он рассказал, что накануне вечером в районную больницу поступил ещё один ученик школы №7 с головокружением, потемнением в глазах и низким давлением. Медики взяли у всех детей анализы, чтобы выяснить причины резкого ухудшения их состояния.

«Есть несколько версий произошедшего. На данный момент, согласно полученным анализам, исключена версия с возможным наркотическим воздействием», — отметил Ведерников.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в Великих Луках несколько детей упали в обморок на торжественной линейке, по одной из версий, из-за отравления. В больницу доставили 13 школьников, к проверке инцидента приступила прокуратура.

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