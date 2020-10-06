Хабаровск, , 09:50 — REGNUM В Хабаровском крае нашли мертвого амурского тигра, занесённого в Красную книгу. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба краевого министерства природных ресурсов.

«В ночь с 4 на 5 октября оперативная группа по урегулированию конфликтных ситуаций с дикими животными на территории Хабаровского края получила сообщение о том, что на лесовозной дороге близ пос. Сидима — река Хор, в 300 метрах от ключа Пологий, обнаружен труп погибшего амурского тигра», — говорится в сообщении.

Также указывается, что труп животного был обнаружен проезжающими мимо рыбаки в 15 метрах от дороги.

Кроме уточняется, что при проверке информации было найден сильно разложившийся труп амурского тигра и было установлено, что погибшему хищнику более 10 лет, следов ранений на теле не обнаружено.

«В настоящий момент по факту гибели амурского тигра решается вопрос об открытии уголовного дела», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Сайлюгемского национального парка в Горном Алтае реализуются два проекта по изучению снежного барса.