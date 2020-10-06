Тбилиси, , 09:39 — REGNUM Акцию протеста возле здания мэрии Тбилиси 5 октября провели члены оппозиционной партии «Новая Грузия», требуя отменить наложенные на их сторонников штрафы за расклеивание плакатов. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Протестующие рассказали журналистам, что общая сумма штрафов, выписанная активистам «Новой Грузии», превысила 100 тыс. лари (более $31 тыс.). Лидер партии Георгий Вашадзе прикрепил рядом со зданием администрации плакат с символическим штрафом на имя мэра Тбилиси Кахи Каладзе.

Сообщается, что во время акции дошло до потасовки протестующих с полицией. Были задержаны четыре человека по обвинению в сопротивлении представителям властей. Впоследствии их отпустили.

«Я поставил ультиматум: либо их отпустят, либо начнется масштабный митинг, дороги будут перекрыты», — заявил Вашадзе. Он также назвал правоохранителей «провокаторами».

Напомним, в Грузии на 31 октября запланировано проведение выборов в парламент. Ранее Каладзе обращался к членам партий, участвующих в выборах, с просьбой размещать агитационные материалы только в отведенных для этого местах.

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