Богданович, Свердловская область, , 08:37 — REGNUM В Богдановиче Свердловской области произошёл пожар в одном из торговых центров. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Возгорание произошло в двухэтажном здании по улице Тимирязева. Его площадь достигла 1000 кв. метров. К началу пожара людей в здании не было. Тушение осложнялось сложной планировкой помещений, а также большой пожарной нагрузкой.

В 06:59 по местному времени пожар был локализован, а в 07:22 пожарные ликвидировали открытое пламя. Причина пожара устанавливается.