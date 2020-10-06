Владикавказ, , 08:01 — REGNUM В Северной Осетии произошел несчастный случай во время работ по прокладке канализации в одном из сел республики. При выполнении земляных работ произошел обвал грунта, в результате которого погиб рабочий, сообщили в республиканской прокуратуре.

Инцидент произошел 2 октября на улице Дедегкаева в селе Чикола. По данному факту проводится доследственная проверка. На место происшествия выезжала прокурор Ирафского района. Она будет контролировать действия следствия. По итогам проверки будет дана оценка соблюдению на производстве требований законодательства об охране труда. При наличии оснований будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день, 2 октября, в Ингушетии произошел несчастный случай при укладке канализационных труб. Оказался засыпанным землей рабочий частной компании из Ставропольского края. Спасателям удалось извлечь его живым. По факту также назначена проверка.