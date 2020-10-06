Кызыл, , 07:05 — REGNUM Представители прокуратуры обнаружили несанкционированные свалки на территории столицы Тувы Кызыла. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства республики, нарушения были выявлены в ходе проверки.

«Невыполнение возложенных на органы местного самоуправления требований природоохранного законодательства нарушает права жителей города на благоприятную городскую среду», — отметили в прокуратуре.

В связи с этим представления были внесены на имя мэра города. Отмечается, что в результате свалки были ликвидированы.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала прошлого года городские власти вывезли около 11,1 тыс. кубометров стихийно выброшенных отходов. В борьбе со стихийными свалками чиновники попросили помощи местных жителей.

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