Дзун-Хемчикский район, Тува, , 06:34 — REGNUM В Туве вынесли приговор виновнику лесного пожара в Дзун-Хемчикском районе республики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, возгорание произошло 21 апреля к юго-востоку от населённого пункта Бажын-Алаак.

Как отмечается, в этот период на территории республики действовал особый противопожарный режим.

«Лесной пожар произошел от брошенного в сухую траву тлеющего окурка сигареты, в результате которого возник пожар и огнем были повреждены лесные насаждения общим объемом 1072,35 кубических метров», — отметили в управлении.

Причинённый лесу ущерб был оценён в более чем 900 тыс. рублей. В итоге мужчина был признан виновным и приговорён к 300 часам обязательных работ.

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