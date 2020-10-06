Хабаровск, , 05:21 — REGNUM С самолёта, вылетавшего из Хабаровска в Новосибирск, в аэропорту отправления были сняты два пассажира, которые хулиганили в пьяном виде. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Прибывшие к самолёту по вызову командира воздушного судна полицейские установили, что «двое жителей Кемеровской области 37 и 38 лет поднялись на борт, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины грубо нарушали общественный порядок, громко кричали, оскорбляли нецензурной бранью пассажиров и членов экипажа, на замечания реагировали вызывающе».

Сотрудниками транспортной полиции дебоширы были доставлены в дежурную часть в аэропорту Хабаровска.

В отношении правонарушителей были составлены протоколы по статье 20.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Появлении в общественных местах в состоянии опьянения»). Им грозит административный арест на срок до 15 суток.