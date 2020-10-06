Нью-Дели, , 04:47 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано на территории Индии, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр сейсмособытия располагался в 148 километрах к востоку от города Лех. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Данных о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября землетрясение интенсивностью 4,1 баллы произошло в Доминиканской Республике. Пострадавших не было.

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