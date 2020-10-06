Чанчунь, Китай, , 03:58 — REGNUM Власти провинции Цзилинь на северо-востоке Китая инициировали инспекцию дорожной безопасности после того, как 18 человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает 5 октября агентство Синьхуа.

Трагедия произошла в 5:40 по местному времени в городе Фуюй провинции Цзилинь, когда минивэн протаранил заднюю часть трактора, который двигался в одном с ним направлении, а затем вылетел на встречную полосу и столкнулся в лобовую с небольшим грузовиком.

Местные власти организовали сразу 10 групп инспекторов, который проведут проверку безопасности на дорогах в разных районах провинции. Власти также предпримут жесткие меры устранения выявленных нарушений.