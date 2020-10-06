Чанчунь, Китай, , 03:49 — REGNUM Шесть человек погибли, еще 14 получили ранения в результате ДТП с участием тяжелого грузовика, который въехал в ярмарку в уезде Миньсянь города Динси провинции Ганьсу на северо-западе Китая, сообщает 5 октября агентство Синьхуа

Как сообщают источники издания в местной полиции, пять раненых получили тяжелые ранения. Инцидент произошел примерно в 5:45 по местному времени, когда водитель, который является жителем деревни, въехал на потерявшем управлении транспортном средстве в фермерскую продуктовую ярмарку.

Раненые были госпитализированы и получают лечение. Водитель был задержан, власти выясняют причины произошедшего, начато расследование. В провинциальном департаменте по чрезвычайным ситуациям собрали рабочую группу, которая займется расследованием.