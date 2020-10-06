Хьюстон, США, , 03:19 — REGNUM Жертвами частичного обрушения здания в американском Хьюстоне (штат Техас) стали три человека, сообщает пресс-служба городской полиции на официальной странице в Twitter.

По данным ведомства, частичное обрушения здания произошло в западной части города. При этом телеканал NBC уточняет, что в 15-этажном здании обрушилась лестница.

«Подтверждена смерть трех человек, один пострадавший в стабильном состоянии доставлен в ближайшую больницу», — добавили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября в Индии рухнуло недостроенное здание. В результате происшествия погибли три человека, еще один получил травмы и был госпитализирован.

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