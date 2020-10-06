Мехико, 6 октября 2020, 02:51 — REGNUM В центральной части Мексики (штат Сан-Луис-Потоси) полиция обнаружила тела 13 человек в двух автомобилях. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры штата.
Страшная находка была обнаружена в районе Дульсе-Гранде.
«Сотрудники полиции ведут расследование, чтобы установить причины смерти 11 мужчин и двух женщин, которые в настоящее время продолжают считаться неопознанными», — говорится в заявлении надзорного ведомства.
Отмечается, что один из автомобилей, в которых обнаружили убитых, зарегистрирован в штате Халиско на западе Мексики.
О возможной причастности к массовому убийству какого-либо преступного сообщества пока информации нет.
Как сообщало ИА REGNUM, как минимум шесть человек погибли в результате вооружённого нападения неизвестных на бар в центральной части Мексики.
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