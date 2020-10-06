Ханты-Мансийск, , 00:19 — REGNUM В Югре перед судом предстанет генеральный директор двух ООО «Киевское» и «Южно-Охтеурское» за незаконную рубку леса на 11 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

По версии следствия, обвиняемый без правоустанавливающих документов произвёл рубку деревьев в Излучинском участковом лесничестве ХМАО. Лесному фонду от его действий причинён ущерб на сумму свыше 11 млн рублей.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). В ходе следствия наложен арест на имущество гендиректора.