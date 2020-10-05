Мехико, , 21:30 — REGNUM Не менее 10 человек погибли в ходе тропического шторма «Гамма», ударившего по побережью мексиканских штатов Табаско, Чьяпас и Веракрус, сообщает 5 октября издание Milenio.

По данным Milenio, под удар стихии попали около 600 тыс. местных жителей, многие лишились имущества.

В частности, в штате Чьяпас шторм спровоцировал оползень, который сошел на жилой дом. В результате четыре человека, включая двоих детей, погибли.

Власти организовывают временные убежища, однако на данный момент в них размещено не более четырех тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, шторм «Гамма» достиг побережья Мексики 3 октября и движется далее на юго-запад. Скорость ветра при этом превышает 20 м/с.

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