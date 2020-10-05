Нижний Новгород, , 20:04 — REGNUM В Вадском районе Нижегородской области земельный спор между двумя пенсионерами чуть не закончился убийством, передает региональное управление следственного комитета России.

По данным следственных органов, 80-летний житель села Слобода напал на 72-летнюю соседку и нанес ей несколько ударов лезвием косы по лицу, шее, рукам и ногам.

Потерпевшая была доставлена в районную больницу в тяжелом состоянии.

В ведомстве отмечают, что поводом для произошедшего конфликта стали сложившиеся между пенсионерами длительные неприязненные отношения из-за границ их земельных участков.

В отношении пожилого мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». За совершенное преступление ему грозит наказание в лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.