Владикавказ, , 19:27 — REGNUM В Северной Осетии произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в результате аварии попали в больницу с травмами различной степени тяжести 11 человек, сообщили в прокуратуре по региону.

Инцидент произошел 3 октября на первом километре автодороги Бурон — Цей. Причиной ДТП называется, по предварительным данным, превышение скорости водителем автобуса Hyundai County. В МВД уточнили, что водитель не справился с управлением и наехал на бетонные ограждения.

Надзорное ведомство организовало проверку по факту аварии. В ходе нее будут проверены соблюдение требований законодательства о безопасности дорожного движения организацией, которой принадлежит автомобиль. Так, подлежит проверке предрейсовое состояние водителя и транспортного средства.