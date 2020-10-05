Ницца, Франция, , 19:22 — REGNUM Еще три жертвы урагана «Алекс» были обнаружены на юге Франции к вечеру 5 октября. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Минимум семь человек погибли в ходе урагана «Алекс» во Франции с 3 по 5 октября. Три новые жертвы были найдены недалеко от столицы департамента Приморские Альпы города Ницца. Пропавшими на вечер понедельника, 5 октября, считаются 13 человек.

Напомним, на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в департамент Приморские Альпы, где уже несколько дней бушует ураган «Алекс».

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