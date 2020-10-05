Кашарский район, Ростовская область, , 18:57 — REGNUM В Ростовской области суд вынес приговор 32-летней женщине, которая избила своего пасынка до полусмерти. Жительница Кашарского района приговорена к реальному сроку наказания и лишена родительских прав. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 5 октября.

Установлено, что 6 июля 2020 года пьяная мачеха избила шестилетнего пасынка. Она нанесла мальчику не менее девяти ударов руками по голове и туловищу. Затем поранила ребёнка кухонным ножом.

Женщине назначено наказание в виде восьми месяцев колонии-поселения. Суд также лишил преступницу родительских прав.