Ижевск, , 18:22 — REGNUM В Ижевске признана виновной в пяти преступлениях по ч.3 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в значительном размере и в крупном размере») генеральный директор ООО «Амазония тревел». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в 2016—2018 годах на посту директора турагентства обвиняемая путем обмана и злоупотребления доверием под видом оказания туристических услуг получила от 19 клиентов около 1,5 млн рублей. При этом никаких бронирований она не производила, обязательства по организации путешествий не выполнила, а деньги израсходовала на личные нужды.

Женщине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Однако она получила отсрочку исполнения наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Ущерб в ходе расследования она частично возместила.

Как сообщало ИА REGNUM, летом прошлого года в Югре директор туристического агентства подозревался в хищении более 500 тыс. рублей на организации детского отдыха в Крыму. В ходе расследования выяснилось, что у турагентства из Пыть-Яха был заключён договор с туристической фирмой Тюмени на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления детей от 6 до 17 лет в Крыму. В стоимость договора была включена организация проезда воздушным транспортом — бронирование и приобретение билетов на 72 детей. Стоимость билетов в общую стоимость договора не входила.

Директор турагентства из Пыть-Яха, достоверно зная, что стоимость авиабилетов составляет более 28 тысяч рублей, заключил с родителями договоры, условия которых дублировались в части оказания услуг по бронированию и приобретению авиабилетов. И он указал стоимость билетов в Крым 36 тыс. рублей.