Калуга, , 17:52 — REGNUM В Калуге при строительстве сетей водоотведения для строящегося детского сада ЖК «Дубрава» погибли два сотрудника предприятия ГП «Калугаоблводоканал», сообщили 5 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.

Сотрудники предприятия ГП «Калугаоблводоканал» проводили работы на социально-важном объекте. К трагическому исходу привело внезапное обрушение грунта при проведении подготовительных работ по укреплению откосов траншеи. Погибшие были высококлассными специалистами, один из которых проработал на предприятии более 20 лет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по факту гибели работников водоканала возбуждено уголовное дело. Следствие устанавливает обстоятельства происшествия, а также лиц, ответственных за соблюдение правил охраны труда и норм безопасности на предприятии.

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