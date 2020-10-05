Воронеж, , 16:09 — REGNUM В Воронежской области за выходные со 2 по 4 октября было зарегистрировано 85 ландшафтных пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управлении лесного хозяйства 5 октября.

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В тушении 27 природных пожаров приняли участие лесные пожарные. В регионе до 25 октября продолжает действовать чрезвычайный режим, запрещено пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств. На землях лесного фонда и в границах 50-метровой зоны от зданий до границ лесных насаждений запрещается разводить огонь, сжигать мусор и сухую траву, нельзя использовать тракторы и технику на тепловозной тяге, не оборудованную искрогасителями.

Мобильные группы из сотрудников МЧС, полиции и Росгвардии продолжат патрулировать леса.

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