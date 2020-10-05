Омск, , 15:31 — REGNUM Прокуратура Омской области организовала проверку появившейся в местных массмедиа информации о сливе в реку Иртыш чёрной жидкости.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM 5 октября в пресс-службе ведомства, проверка проводится с привлечением контролирующих органов. Основанием для её проведения стала появившаяся в регионе информация о том, что неизвестные сливают в Иртыш чёрную жидкость.

Устанавливаются лица, из-за которых неизвестная жидкость попала в реку.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года специалисты завершили ликвидацию последствий утечки нефтепродуктов в реку Сайма в Сургуте (ХМАО).

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