Елец, Липецкая область, , 15:14 — REGNUM В городе Ельце Липецкой области в цехе ОАО «Энергия» 5 октября произошёл взрыв, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

По предварительной информации, один человек пострадал.

Предприятие располагается городе Ельце в посёлке Электриков. По информации спасателей, сообщение о происшествии в цехе ОАО «Энергия» поступило диспетчеру в 12:45. Прибывшие на место подразделения не обнаружили открытого возгорания — это вся информация, которую предоставило МЧС.

Как сообщает ИА REGNUM, елецкое предприятие занимается разработкой и производством химических источников тока, а также торгового оборудования, солнечных батарей и минеральной воды.