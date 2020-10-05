Джибути, , 15:15 — REGNUM По меньшей мере восемь мигрантов погибли и еще 12 пропали без вести в море после того, как контрабандисты вынудили их сойти с судна у берегов Джибути. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление Международной организации по миграции (МОМ).

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Более 30 находившихся на борту человек, предположительно, граждан Эфиопии, пытались вернуться в Восточную Африку из Йемена, сообщают репортеры.

Представитель Международной Организации по миграции сообщил, что 14 выживших в результате инцидента получают медицинскую помощь в Джибути.

В соответствии с заявлением представителя организации, около 14 000 африканских мигрантов не могут выехать из Йемена. Они долгое время безуспешно пытаются вернуться на родину после высылки из Саудовской Аравии в рамках мер по борьбе с пандемией коронавируса.