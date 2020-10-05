Пхеньян, , 14:45 — REGNUM В ночь со 2 на 3 октября в КНДР зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейской метеорологической службы.

Согласно опубликованным данным, землетрясение силой 2,3 балла произошло 3 октября в 01:37 по местному времени в 20 км к западу-юго-западу от уезда Ёнсан провинции Хванхэ-Пукто.

Ранее, 2 октября в 21:31 и 22:29, в 22−23 км к востоку от северокорейского города Сонним провинции Хванхэ-Пукто были зафиксировали два землетрясения силой 2,5 и 2,6 балла соответственно.

«Данное землетрясение имеет естественное происхождение», — сообщили представители метеорологической службы Южной Кореи.