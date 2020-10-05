Москва, , 14:38 — REGNUM Понятно, что названы возможные причины загрязнения воды на побережье Камчатки, однако точную причину ещё предстоит установить, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Вместе с тем, не исключено, что для установления её может потребоваться больше времени и ресурсов, и есть вариант, что её могут не установить совсем.

Понятно, что исследования проб воды, грунта и морских животных могут дать больше информации, однако её может оказаться недостаточно.

В настоящее время необходимо как можно быстрее провести уборку загрязнённой территории, естественно с соблюдением всех необходимых мер предосторожности, чтобы началось восстановление флоры и фауны, почвы и воды.

Принятие мер по очистке территории и устранению последствий аварии может занять много времени, поэтому туристическая привлекательность данного района полуострова пока может снизиться.

Причём, это может произойти надолго, если выяснится, что причиной катастрофы стали природные явления, а не человеческий фактор.

Так как абсолютно точно предсказывать их наука пока не умеет, это может понизить интерес не только к загрязнённому участку со стороны туристов, но и к другим похожим участкам в разных странах в акватории морей Тихого океана.

Поэтому будет важно установить причину максимально точно, чтобы постараться избежать повторения катастрофы в будущем. Возможно, здесь потребуется установить различное оборудование, чтобы оценивать уровень загрязнения и постараться исключить риск повторения», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, три основные версии загрязнения побережья, включая техногенное воздействие, рассматривают власти Камчатского края. Об этом заявил губернатор региона Владимир Солодов.