Великие Луки, Псковская область, , 14:34 — REGNUM Губернатор Псковской области взял на личный контроль инцидент со школьниками в Великих Луках. Как сообщалось, 13 детей, по неизвестной причине упавших без сознания во время линейки, госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. Об этом 5 октября сообщил на своей странице в соцсети глава региона Михаил Ведерников.

Напомним, инцидент произошел на торжественной линейке в школе №7. Тринадцать школьников разных возрастов и из разных классов рухнули без сознания на землю.

«Все необходимые меры оперативно предприняты, ученики госпитализированы в Великолукскую детскую городскую больницу. Дети находятся под наблюдением врачей, взяты все анализы, выясняются причины произошедшего. Вопрос взят на личный контроль», — сообщил глава региона.

Губернатор также просил присылать ему в личные сообщения любую информацию относительно произошедшего и гарантировал полную конфиденциальность.

Отметим, по данным комитета по здравоохранению Псковской области, трое детей находятся в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести. Причины случившегося выясняются.

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