Обоянь, , 14:29 — REGNUM В Курской области 4 октября во время авиаразведки спасатели обнаружили возгорание около села Зорино Обоянского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Виновницей возгорания оказалась местная жительница: она решила сжечь вокруг своего участка сухую траву. Огонь начал распространяться, и потушить его самостоятельно женщина не смогла. Спасатели ликвидировали возгорание, а женщину оштрафовали на две тысячи рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, подобные поджоги и неосторожное обращение с огнём на природе в МЧС назвали основными причинами пожаров, охвативших Воронежскую область. Из-за сухой и ветреной погоды в нескольких регионах ЦФО высока угроза возникновения природных пожаров.

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