Сантьяго, , 14:17 — REGNUM Министр внутренних дел Чили Виктор Перес и глава карабинеров генерал Марио Розас вызваны на заседание Комиссии по гражданской безопасности Палаты депутатов в связи с применением насилия в отношении одного из митингующих. Об этом заявил председатель комиссии, христианский демократ Мигель Анхель Калисто.

По его словам, оба чиновника должны будут объяснить действия одного из сотрудников полиции, который в ходе манифестации столкнул мальчика с моста Пио Ноно в русло реки Мапочо.

Калисто отметил, что от Переса и Розаса потребуют объяснить критерии, на которых основывалось использование крайних мер в этой ситуации. Помимо этого, депутаты хотят услышать, почему и министерство, и карабинеры столь категорично отрицают все доказательства, не проведя даже их анализа.

Накануне суд арестовал полицейского Себастьяна Замору, которого подозревают в покушении на убийство. В суде исключили вариант случайного падения подростка с моста.