Самара, , 14:08 — REGNUM 11-летний мальчик погиб в ДТП с КамАЗом в Самарской области. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла 4 октября в Борском районе. Несовершеннолетний ехал на велосипеде по дворовому проезду без сопровождения взрослых. В какой-то момент произошло столкновение с автомобилем «КамАЗ». Ребенок попал под заднее правое колесо грузовика. В результате мальчик получил не совместимые с жизнью травмы.

Сообщается, что сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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