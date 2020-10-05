Калуга, , 14:27 — REGNUM В Калуге 4 октября около 15:00 во время земляных работ на участке по Грабцевскому шоссе погибли два работника областного водоканала, которым было 38 и 48 лет. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место происшествия Kaluga.sledcom.ru

По версии следствия, на данном участке проводились работы по прокладке канализации. На месте была выкопана траншея глубиной три метра без каких-либо укреплений. На одном из участков траншеи произошло обрушение её стенок и обвал грунта засыпал, находившихся на дне траншеи двух мужчин. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также лица, ответственные за соблюдение правил охраны труда и норм безопасности на предприятии.

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