Калуга, 5 октября 2020, 14:27 — REGNUM В Калуге 4 октября около 15:00 во время земляных работ на участке по Грабцевскому шоссе погибли два работника областного водоканала, которым было 38 и 48 лет. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Место происшествия
Место происшествия
Kaluga.sledcom.ru

По версии следствия, на данном участке проводились работы по прокладке канализации. На месте была выкопана траншея глубиной три метра без каких-либо укреплений. На одном из участков траншеи произошло обрушение её стенок и обвал грунта засыпал, находившихся на дне траншеи двух мужчин. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Устанавливаются обстоятельства происшествия, а также лица, ответственные за соблюдение правил охраны труда и норм безопасности на предприятии.

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