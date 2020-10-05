Варшава, , 13:52 — REGNUM 13-летние подростки из польского города Элк позвонили на случайный номер и стали требовать у поднявшего трубку мужчины деньги. В противном случае малолетние подозреваемые угрожали взорвать его дом. Об этом сообщает Onet.pl.

«Собеседник потребовал 10 тысяч польских злотых (около 2,6 тысяч долларов США). Он пригрозил, что мой дом будет взорван, если я не дам ему эти деньги. Я сразу сообщил об этом в полицию», — рассказал напуганный мужчина.

Полицейские проверили, что номер, с которого был сделан звонок, принадлежит жителю Элка. Сотрудники установили данные владельца телефона и его точный адрес.

«Выяснилось, что телефоном ежедневно пользуется 13-летний мальчик. В ходе мероприятий полицейские из Элка обнаружили, что подросток и его друзья решили пошутить после окончания уроков. Они позвонили на случайный номер и придумали историю с деньгами», — сообщили в полиции.

Полиция направила информацию о деянии 13-летних подростков в суд по семейным делам и несовершеннолетним.