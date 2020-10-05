Уфа, , 14:01 — REGNUM Замученного медведя из Ишимбайского района Башкирии перевезли в новый дом. Об этом 4 октября сообщил фермер Хасан Идиятуллин на своей странице в социальной сети.

По его словам, судьба медведя, который голодая, выживал в клетке в Ишимбайском районе, определена. Теперь он будет проживать на территории фермерского хозяйства Хасана Идиятуллина.

Фермер отметил, что сейчас нужно заботиться о животном, хорошо кормить и создавать хорошие условия для его проживания. Он также сообщил, что это не первый медведь, который прибыл на его ферму на содержание в таком плачевном состоянии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что измученное животное было найдено рядом с деревней Новоивановка Ишимбайского района. Медведь находился в стрессовом состоянии и был сильно истощен.

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