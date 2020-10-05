Москва, , 13:52 — REGNUM В Кремле считают трагическим происшествием самоубийство журналистки Ирины Славиной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, это трагическое происшествие, мы соболезнуем родным. Мы не располагаем деталями, но обращаем внимание — губернатор [Глеб] Никитин сказал, что обязательно разберется в произошедшем», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отверг сомнения в том, что Никитин «разберется с содержанием дела и выяснит причины, которые могли стать поводом для самоубийства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 октября в центре Нижнего Новгорода было обнаружено тело женщины с ожогами. Правоохранительные органы установили, что погибшей была Ирина Мурахтаева (журналистский псевдоним — Ирина Славина).