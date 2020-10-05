Владикавказ, , 13:32 — REGNUM В Северной Осетии произошло ЧП в одном из детских клубов — на находящихся в помещении детей упал шкаф. Один из несовершеннолетних получил травмы.

«По предварительной информации, на детей упал шкаф, в результате чего один ребёнок обратился за медицинской помощью в детскую республиканскую больницу», — сообщили 5 октября в пресс-службе прокуратуры по региону.

Каково состояние малолетнего и возраст ребенка, в надзорном ведомстве не сообщили. Однако говорится, что по данному факту прокурор РСО-Алания отдал поручение прокуратуре Северо-Западного района о проведении проверки. В ходе неё будет дана оценка деятельности владельцев клуба по обеспечению охраны здоровья детей и безопасности.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане двухлетний ребенок упал со второго этажа в торговом центре в городе Каспийске и получил тяжкий вред здоровью. Мальчик вывалился через неогороженный проем между этажным перекрытием и окнами фасада магазина.