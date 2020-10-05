Ульяновск, , 13:55 — REGNUM Около 3 млн рублей федеральных денежных средств было возвращено в бюджет, незаконно полученных бизнесменом из Ульяновской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В июне 2019 года Ульяновский государственный технический университет заключил с местным бизнесменом контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на сумму более 203 млн рублей. Прокуратуры установила, что в стоимость договора незаконно включены затраты подрядчика на оказание услуг бюджетному образовательному учреждению по строительному контролю на объекте.

По закону, при размещении заказа на такие работы контроль является обязанностью обеих сторон. При этом осуществление подрядчиком строительного контроля финансируется за счет его собственных накладных расходов. Проведение контроля и строительства одним и тем же контрагентом нарушает права заказчика на предъявление в дальнейшем каких-либо претензий по качеству работ. Таким образом, бизнесмен получил неправомерное обогащение за счет федеральных средств на сумму около 3 млн рублей.

Прокуратура направила в региональный арбитражный суд заявление о признании недействительным соответствующего условия контракта и взыскании с частного лица всей указанной суммы. На сегодняшний день иск удовлетворен в полном объеме.

ИА REGNUM напоминает, в городе Энгельс Саратовской области осужден 36-летний местный житель по уголовному делу о хищении более 1 млн рублей. Обвиняемый под видом сотрудника, осуществляющего строительно-монтажные работы, с июля 2015 года по август 2018 года получал от граждан деньги на покупку материалов и производство строительных работ. Услуги он не оказал, полученными денежными средствами воспользовался в собственных целях. Всего злоумышленнику удалось завладеть средствами 10-ти граждан на общую сумму более 1 млн рублей.

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