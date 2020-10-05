Степанакерт, , 12:44 — REGNUM Многократный чемпион Армении по силовому триатлону Татул Арутюнян погиб в зоне обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба Федерации пауэрлифтинга Армении на своей странице в соцсети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

"С большой скорбью сообщаем, что во время напряженных боев в Арцахе (Нагорно-Карабахская Республика — ред.) погиб член федерации, многократный чемпион Армении и наш хороший друг Татул Арутюнян», — говорится в сообщении.

Также в нем выражаются соболезнования семье и родственникам погибшего в Нагорном Карабахе спортсмена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что вооруженные силы Азербайджана обстреливают столицу Нагорно-Карабахской Республики Степанакерт системами залпового огня.